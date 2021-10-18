В Финляндии открыли автомат по продаже дров

Первый в Финляндии автомат, в котором можно купить дрова, открылся в городе Оулу.

Первый в Финляндии автомат, в котором можно купить дрова, открылся в городе Оулу.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Теперь первый такой автомат уже открылся на острове Хиетасаари, являющемся частью Оулу. Цена за охапку дров составляет 3,95 евро, всего в автомате 30 люков с дровами. Оплатить покупку можно на месте с помощью мобильного телефона. Для этого необходимо зайти на специальный сайт, ввести код автомата и свой адрес электронной почты, а также выбрать способ оплаты.

Установкой автоматов уже заинтересовались и представители других городов, однако пока новинка проходит фазу тестирования, сообщил в понедельник телеканал MTV-3.

Как отмечает телеканал, в специальные места для розжига костров на территории Оулу больше не завозят бесплатные дрова из-за участившихся краж.