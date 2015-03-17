​В Египте построят самый высокий небоскрёб в форме пирамиды

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Руководство Египта планирует в апреле исследовать проект строительства самого высокого небоскрёба в стране.

Как передает Report, таким "столпом" может стать 200-метровое здание нового небоскрёба Zayed Crystal Spark.

Новейшую высотку разместят в пригороде Каира.

Чтобы небоскрёб мог органично вписаться в архитектуру местного ландшафта, был разработан проект в форме пирамиды. Это сооружение окажется выше знаменитой 60-метровой Пирамиды Хеопса, построенной практически 4500 лет назад.