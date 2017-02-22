В Джамму и Кашмир введен запрет на роскошные свадьбы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ С апреля в провинции Джамму и Кашмир вводится запрет на проведение роскошных свадеб, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Так, родители невесты не могут приглашать более 500 гостей, а число приглашенных со стороны жениха не должно превышать 400 человек.

Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более семи основных блюд, чтобы "гарантировать отсутствие растраты продуктов".

Распоряжение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на шум от свадебных торжеств и огромное количество отходов.

Аналогичный запрет уже вводился в 1984 году, однако после серии массовых протестов он был отменен.