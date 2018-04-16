В Джалилабаде обнаружен относящийся к средневековью курган - ФОТО

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Джалилабад. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе обнаружен курган, относящийся к средневековью.

Как сообщает аранское бюро Report, во время работ по установлению флага в селе Шыхлар на холмистой территории были обнаружены остатки человеческих костей.

По мнению специалиста, покрытие гроба красными кирпичами специального размера дает основание полагать, что данное место является старым курганом.

Несмотря на то, что небольшая холмистая территория села уже давно привлекает внимание историков, до сих пор здесь археологические исследования не проводились. По словам историка Алескера Мирзазаде, если здесь провести раскопки, то можно получить более подробную информацию об этом могильном памятнике.

Согласно историческим источникам, такие могильные памятники устанавливались для людей высокого положения.

Институт истории и археологии Национальной академии наук Азербайджана проинформирован о находке.