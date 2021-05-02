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В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн

В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн Автомобильный номер продали за 10,35 млн долларов США на благотворительном аукционе в Дубае (ОАЭ), что стало новым мировым рекордом
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2 мая 2021 г. 02:12
В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн

Автомобильный номер продали за 10,35 млн долларов США на благотворительном аукционе в Дубае (ОАЭ), что стало новым мировым рекордом.

Как передает Report, об этом сообщила газета Gulf News.

"Я просто хочу сказать большое спасибо его высочеству шейху Мохаммеду (премьер-министру ОАЭ и правителю Дубая - ред.) за предоставленный нам шанс стать частью этой благотворительной программы", - заявил покупатель номера АА9, пожелавший оставаться неназванным.

На аукцион также выставляли регистрационные знаки U31, T38 и E51. Всего торги принесли 13,2 млн долларов США. Выручка от проведения торгов пойдет на кампанию по раздаче еды малоимущим.

Среди участников аукциона был в том числе премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

Предыдущий рекорд продажи автомобильного номера также становили в Дубае. Регистрационный знак D5 был продан почти за 9 млн долларов США в 2016 году.

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