В целях безопасности Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Главную достопримечательность Парижа - Эйфелеву башню - окружат стеклянной пуленепробиваемой стеной из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом пишет газета Parisien.

Стоимость заграждения, высота которого составит 2,5 метра, составит 20 миллионов евро.

Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра.

Ожидается, что установка стены завершится осенью.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей.