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    В целях безопасности Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной

    Стоимость заграждения составит 20 миллионов евро

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Главную достопримечательность Парижа  - Эйфелеву башню - окружат стеклянной пуленепробиваемой  стеной из соображений безопасности. 

    Как передает Report, об этом пишет газета Parisien.

    Стоимость заграждения, высота которого составит 2,5 метра, составит 20 миллионов евро. 

    Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. 

    Ожидается, что установка стены завершится осенью.

    Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей.

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