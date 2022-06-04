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В Бразилии черепаха прождала хозяев на чердаке 30 лет

В Бразилии черепаха прождала хозяев на чердаке 30 лет В Бразилии семья обнаружила домашнюю черепаху, которая считалась без вести пропавшей 30 лет.
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4 июня 2022 г. 16:04
В Бразилии черепаха прождала хозяев на чердаке 30 лет

В Бразилии семья обнаружила домашнюю черепаху, которая считалась без вести пропавшей 30 лет.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Star.

Женщина потеряла своего питомца, когда ей было всего восемь лет, в 1982 году.

Спустя 30 лет, после смерти мужа, бразильянка со своими детьми решила вернуться в дом, в котором когда-то жила. Когда она разбирала вещи на чердаке, то нашла черепаху внутри старой коробки.

Животное было живым. Предполагается, что все это время Мануэла питалась личинками термитов, которых также нашли в доме.

Еще спустя десять лет в ходе ветеринарного осмотра выяснилось, что черепаха оказалась самкой, теперь животное носит имя Мануэль.

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Версия на английском языке Tortoise missing for 30 years found in attic

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