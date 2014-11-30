​В Белый дом доставили рождественскую ель

В Белый дом в Вашингтоне доставили главную рождественскую ель.

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает Associated Press.

Белую пихту к дверям здания привезла повозка, запряженная лошадьми. Процессию встретили первая леди США Мишель Обама, ее дочери Малия и Саша, а также собаки Бо и Санни. Члены президентской семьи обошли повозку кругом, понюхали дерево и вынесли положительный вердикт. «Идет. Мы берем дерево», — заявила Мишель Обама.

Отмечается, что семьи военнослужащих приглашены в Белый дом на церемонию украшения ели.