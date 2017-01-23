В австралийских аэропортах откажутся от проверки паспортов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Власти Австралии планируют отменить проверку паспортов в аэропортах и внедрить высокотехнологичную систему установления личности зарубежных пассажиров. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.

В аэропортах страны установят приборы, которые будут сканировать лица, глаза и отпечатки пальцев путешественников, сопоставляя эту информацию со сведениями из базы данных.

Установление личности пассажира будет происходить автоматически и не займет много времени. Австралийское правительство хочет, чтобы к 2020 году с помощью подобной системы проверялись до 90 процентов всех прибывающих из-за рубежа гостей.

В июле этого года новые технологии внедрят в аэропорту столицы страны Канберры, а в воздушных гаванях Сиднея и Мельбурна — в ноябре. Проект будет завершен к марту 2019 года.