В Аргентине пожарные стали свидетелями необычного явления

Аргентинские пожарные, тушившие возгорание в провинции Санта-Фе, столкнулись со странным явлением.

Аргентинские пожарные, тушившие возгорание в провинции Санта-Фе, столкнулись со странным явлением.

Как передает Report, об этом пишет Daily Star.

Как рассказал руководитель группы пожарных Герман Чекки, бригада приехала тушить горящие пастбища фермеров. Пламя распространялось очень быстро и могло перекинуться на дома и лес.

Борьба с огнем заняла несколько часов. По завершении работы пожарные увидели, что среди огромного выжженного поля остался нетронутым участок земли с памятником погибшей девочке.

Объяснить, каким образом огонь обошел мемориал, ни пожарные, ни очевидцы не смогли.

"Я не особо верующий человек, но посмотрите на это: поле полностью сожжено, а вокруг святыни все цело", - отметил Чекки.