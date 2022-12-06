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В Аргентине нашли останки нового вида динозавров

В Аргентине нашли останки нового вида динозавров Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров небольшого размера, обитавших на планете 70 млн назад.
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6 декабря 2022 г. 04:21
В Аргентине нашли останки нового вида динозавров

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров небольшого размера, обитавших на планете 70 млн назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

"Новое исследование учеными из CONICET костей, обнаруженных у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 млн лет назад", - говорится в сообщении.

Новый динозавр назван Patagopelta cristata в честь места обнаружения его костей и панциря. Как выяснили ученые, он был маленького размера по сравнению с другими древними ящерами - около двух-трех метров в длину.

Палеонтологи изучили кости, которые находили вокруг Салитраль-Морено с 1980-х. Ученым не удалось собрать полный скелет динозавра, но полученных сведений оказалось достаточно, чтобы понять, что речь идет о новом виде анкилозавров. Кости этих травоядных ящеров часто находили в Северном полушарии и очень редко в Южном.

Согласно одной из гипотез ученых, размер Patagopelta cristata обусловлен тем, что на островах, в которые превратилась северная часть Патагонии, из-за нехватки еды выживали только маленькие особи.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada yeni dinozavr növünün qalıqları tapılıb

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