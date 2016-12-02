В аэропорту Барселоны задержаны двое, перевозившие 1 млн. евро в мусорных мешках

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании изъяла в международном аэропорту Барселоны у двух граждан Китая более 1 миллиона евро, которые провозились незаконно, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местных правоохранительных органов, багаж китайцев привлек внимание сотрудников гражданской гвардии воздушной гавани. В ходе его осмотра правоохранители обнаружили незадекларированные наличные деньги, которые были спрятаны в мусорных мешках. Двое граждан КНР 27 и 28 лет собирались улететь из Испании в Шанхай.

Китайцы подозреваются в совершении административного правонарушения.