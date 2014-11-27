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    ​Ураганный ветер в Австралии перевернул самолеты

    Метеорологи предупредили о возможном наводнении

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Австралийский город Брисбен подвергся удару стихии — ураганный ветер повредил здания, перевернул автомобили и самолет.

    «Град размером с мячик для гольфа и порывы ветра скоростью в 141 километр в час зафиксированы в южных пригородах», — цитирует заявление Бюро метеорологии Report со ссылкой на газета Guardian.

    Ветры сопровождались мощными ливнями.

    Метеорологи предупредили о возможном наводнении. В результате удара стихии окна в зданиях были выбиты, в соцсетях также появилась фотография перевернутых ветром легкомоторных самолетов в местном аэропорту.

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