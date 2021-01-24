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Умер номинант на премию "Оскар"

Умер номинант на премию "Оскар" Американский кино- и телесценарист, номинант на премии "Оскар" и Emmy Уолтер Бернстайн умер на 102-м году жизни.
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24 января 2021 г. 18:17
Умер номинант на премию Оскар
Уолтер Бернстайн

Американский кино- и телесценарист, номинант на премии "Оскар" и Emmy Уолтер Бернстайн умер на 102-м году жизни.

Как передает Report, об этом со ссылкой на его вдову Глорию Лумис сообщила телекомпания CNN.

По словам Лумис, причиной смерти стала пневмония.

Как отмечает CNN, Бернстайн известен благодаря тому, что в 1950 году его за поддержку коммунизма включили в черный список Голливуда. После этого он некоторое время подписывал свои работы различными псевдонимами. В 1976 году вышел фильм "Подставное лицо" (The Front) режиссера Мартина Ритта по основанному на личном опыте сценарию Бернстайна. Картина удостоилась номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Сценарий Бернстайна к телефильму "Дети мисс Эверс" (Miss Evers' Boys, 1997) был номинирован на премию Emmy.

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