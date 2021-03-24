Ученые: В будущем мясо и молоко будут искусственными

К 2035 году каждая десятая часть производимого мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных белков

К 2035 году каждая десятая часть производимого мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных белков.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon Corporation.

Эксперты предрекают, что объем рынка альтернативных продуктов достигнет не менее 290 миллиардов долларов к 2035 году. При базовом сценарии, он вырастет с нынешних 13 миллионов тонн в год до 97 миллионов тонн к 2035 году, составив 11 процентов от общего рынка белка. При условии более быстрых технологических изменений показатель может быть вдвое выше.

В исследовании отмечается, что бум искусственной еды окажет положительное влияние на окружающую среду, а также поможет человечеству победить голод. Переход на мясо и яйца на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить гигатонну эквивалента CO2 (такой эффект сравним с тем, как если бы Японии стала на год углеродно-нейтральной). Также это сэкономит 39 миллиардов кубометров воды, объем достаточный для снабжения Лондона на 40 лет.

Авторы отчета ожидают, что к 2023-2025 году альтернативные продукты сравняются с традиционными по вкусу и цене.