Ученые: сахар способствует развитию раковых опухолей

Баку. 8 август. REPORT.AZ/ Американские ученые установили, что "сахарный" рацион может способствовать развитию разных форм рака. К такому выводу пришли специалисты из Университета Техаса после проведенного исследования.

Результаты показали, что при помощи глюкозы злокачественная опухоль очень быстро распространяется по всему организму.

Также специалисты установили, что такие онкозаболевания как рак легких, рак головы и шеи, рак пищевода, а также рак шейки матки более зависимы от сахара.

"Полученные нами данные демонстрируют, что плоскоклеточный рак в больше степени зависим от поступления в организм глюкозы. Эта форма заболевания использует более высокие уровни белка, который переносит глюкозу в клетки, чтобы они могли размножаться", — заявили авторы исследования.