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Ученые раскрыли тайну спутников Марса

Ученые раскрыли тайну спутников Марса Ученые из Швейцарии заявили, что спутники Марса Фобос и Деймос - это части более крупного, ранее существовавшего небесного тела
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23 февраля 2021 г. 00:58
Ученые раскрыли тайну спутников Марса

Ученые из Швейцарии заявили, что спутники Марса Фобос и Деймос - это части более крупного, ранее существовавшего небесного тела.

Как передает Report со ссылкой на Nature Astronomy, оба спутника имеют неправильную форму, крайне необычное расположение и довольно специфическую структуру.

Ранее считалось, что Фобос и Деймос - это объекты из пояса астероидов, которые были захвачены притяжением Марса. Однако данные наблюдений противоречат этой гипотезе, поскольку оба спутника вращаются вокруг "сюзерена" по идеально круглой орбите, а их вращение не сихронизировано, сообщает издание.

Объяснить это можно только тем, что Фобос и Деймос составляли некий другой объект, вращавшийся вокруг Марса.

Причем положение орбит Фобоса и Деймоса вообще совпадало, но со временем первый приблизился к Красной планете, а второй - удалился.

При этом в далеком будущем Марс потеряет оба спутника. Фобос разрушится под действием притяжения планеты, а Деймос попросту улетит от "материнской" планеты.

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