Ученые объяснили, почему Юпитер полосатый

Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет

Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много.

Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам, считают ученые.

Самое известное из таких завихрений на планете-гиганте – Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.