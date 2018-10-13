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    Ученые обнаружили в пещере Туркменистана неизвестное животное

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Испанские и болгарские ученые нашли в пещере на востоке Туркменистана неизвестное науке членистоногое животное, сообщает Planet Today.

    Найденный вид получил название Turkmenocampa mirabilis, что в переводе означает "невероятный" или "необычный".

    По словам ученых, членистоногое прошло длинный эволюционный путь для приспособления к непростым условиям жизни в туркменистанских пещерах. Предполагается, что существа могут встречаться и в других частях Средней Азии.

    Ученые пытаются выяснить, как членистоногие смогли адаптироваться к жизни в неблагоприятных условиях.

    Недавно, ученые нашли на морском дне бессмертное животное.

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