Ученые нашли на морском дне бессмертное животное

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Обитательница теплых морей медуза Turritopsis nutricula может неограниченное число раз запускать заново свой жизненный цикл.

Достигшая зрелости медуза этого вида спускается на дно, покрывается хитиновой коркой и превращается в полип. Под хитином она "обновляется" и снова повторяет все стадии роста. Погибнуть такая медуза может, только став добычей морского хищника, передает Report.

Сейчас ученые заняты изучением перерождения клеток этой уникальной медузы.

Напомним, ранее ученые из Калифорнийского технологического университета выяснили, что медузы способны спать, и им для этого вовсе не нужен головной мозг, в отличие от всех остальных живых существ.

У медуз есть и другая интересная особенность: они безошибочно "предсказывают" шторм.