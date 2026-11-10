В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму
Финансы
- 10 ноября, 2026
- 10:42
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В Азербайджане страховые взносы по безработице предлагается выплачивать исключительно в безналичной форме.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы".
Согласно документу, начисленный за каждый месяц страховой взнос должен будет перечисляться страхователем страховщику в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы, но не позднее 15-го числа следующего месяца.
Оплата будет осуществляться только в безналичном порядке с учетом требований статьи 175 Трудового кодекса Азербайджана.
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