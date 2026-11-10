В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму

В Азербайджане страховые взносы по безработице предлагается выплачивать исключительно в безналичной форме.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы".

Согласно документу, начисленный за каждый месяц страховой взнос должен будет перечисляться страхователем страховщику в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы, но не позднее 15-го числа следующего месяца.

Оплата будет осуществляться только в безналичном порядке с учетом требований статьи 175 Трудового кодекса Азербайджана.