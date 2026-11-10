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    В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму

    Финансы
    • 10 ноября, 2026
    • 10:42
    В Азербайджане взносы по безработице планируют перевести в безналичную форму

    В Азербайджане страховые взносы по безработице предлагается выплачивать исключительно в безналичной форме.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы".

    Согласно документу, начисленный за каждый месяц страховой взнос должен будет перечисляться страхователем страховщику в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы, но не позднее 15-го числа следующего месяца.

    Оплата будет осуществляться только в безналичном порядке с учетом требований статьи 175 Трудового кодекса Азербайджана.

    страхование от безработицы Новый законопроект
    Azərbaycanda işsizlikdən sığorta haqqı yalnız nağdsız formada ödəniləcək
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