    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    • 14 октября, 2025
    • 09:32
    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    Ученые зафиксировали расширение слабой области магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия.

    Как сообщает Report, об этом стало известно в результате исследования Европейского космического агентства.

    Опасная область увеличилась на площадь, составляющую почти половину от площади Европы. Зона расширяется неравномерно в сторону Африки.

    Специалисты отмечают, что аномалия представляет не только научный, но и практический интерес. Так, пролетающие над ней спутники облучаются повышенными дозами радиации, что может привести к сбоям в работе электроники и критически важного оборудования.

    "В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", - отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.

    Yerdə təhlükəli anomaliya aşkar edilib
    Scientists detect expansion of dangerous anomaly on Earth

    Лента новостей