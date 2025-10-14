Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле
Это интересно
- 14 октября, 2025
- 09:32
Ученые зафиксировали расширение слабой области магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия.
Как сообщает Report, об этом стало известно в результате исследования Европейского космического агентства.
Опасная область увеличилась на площадь, составляющую почти половину от площади Европы. Зона расширяется неравномерно в сторону Африки.
Специалисты отмечают, что аномалия представляет не только научный, но и практический интерес. Так, пролетающие над ней спутники облучаются повышенными дозами радиации, что может привести к сбоям в работе электроники и критически важного оборудования.
"В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", - отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.
