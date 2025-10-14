İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Yerdə təhlükəli anomaliya aşkar edilib

    Maraqlı
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:59
    Yerdə aşağı maqnit sahəsinin güclü zonası olan Cənubi Atlantika anomaliyasının ölçüsü son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Avropa Kosmik Agentliyinin son araşdırması sayəsində məlum olub.

    2014-cü ildən bu anomaliya genişlənərək kontinental Avropanın yarısına yaxın əraziyə çatıb. Alimlər kəşf ediblər ki, Yerin maqnit sahəsinin Cənubi Atlantika anomaliyası kimi tanınan zəif bölgəsi son 11 ildə kontinental Avropanın təxminən yarısı qədər genişlənib.

    Alimlərin fikrincə, bu dinamikanın səbəbi Afrika istiqamətində zəifləmiş maqnit sahəsinin zonasının qeyri-bərabər genişlənməsidir. Cənubi Atlantika anomaliyası təkcə kosmos alimləri arasında deyil, həm də peyk operatorları və enerji şəbəkəsi operatorları arasında narahatlıq doğurur.

    Bu anomaliya daxilində peyklər radiasiyaya məruz qalmanın artması ilə üzləşir, nasazlıq və kritik avadanlıqların zədələnməsi ehtimalını artırır.

    Nəticədə kosmik gəminin göyərtəsində elektron sönmələr, eləcə də bölgədə yerləşən enerji sistemləri üçün potensial risklər yaranır.

    Yer Anomaliya

