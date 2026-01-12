Azərbaycanın U-21 millisinin heyətində dəyişiklik olub
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 10:24
Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
"Səbail"in oyunçusu Emin Rüstəmovun əvəzinə "Qəbələ"nin üzvü Ceyhun Bağırzadə U-21-ə cəlb olunub.
