"Fiorentina"nın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçib

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:35
    İtaliyanın "Fiorentina" klubunun futbolçusu Pablo Mari karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Əl-Hilal" 32 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.

    İspaniyalı oyunçu 2025-ci ilin yanvarında Florensiya təmsilçisinə keçmişdi. O, bu mövsüm bütün turnirlərdə 16 matça çıxıb.

    Qeyd edək ki, Pablo Mari İngiltərədə "Arsenal", "Mançester Siti" kimi klubların formasını geyinib.

