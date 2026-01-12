"Fiorentina"nın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçib
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 10:35
İtaliyanın "Fiorentina" klubunun futbolçusu Pablo Mari karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, "Əl-Hilal" 32 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.
İspaniyalı oyunçu 2025-ci ilin yanvarında Florensiya təmsilçisinə keçmişdi. O, bu mövsüm bütün turnirlərdə 16 matça çıxıb.
Qeyd edək ki, Pablo Mari İngiltərədə "Arsenal", "Mançester Siti" kimi klubların formasını geyinib.
Son xəbərlər
10:54
Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıbKomanda
10:48
Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:45
Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıbRegion
10:44
Bakıda mağazadan meyit tapılıbHadisə
10:41
Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölübHadisə
10:41
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
10:40
Foto
Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıbFutbol
10:36
Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıbSağlamlıq
10:35