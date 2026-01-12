Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıb
Sağlamlıq
- 12 yanvar, 2026
- 10:36
Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi Mətləb Musayev tutduğu vəzifədən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.
Hazırda baş həkim vəzifəsinə yeni təyinat yoxdur.
Qeyd edək ki, M.Musayev müğənni Mənzurə Musayevanın qardaşıdır.
