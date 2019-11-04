​Учёные нашли абсолютно безжизненное место на Земле

Французские учёные из Университета Париж-Сюд опровергли возможность существования каких-либо бактерий в эфиопской долине Даллол. Таким образом они поставили под сомнение общеизвестный постулат, что наличие воды на планете является признаком её обитаемости.

Как передает Report, об этом сообщает "Nature Ecology & Evolution".

"Наше исследование представляет доказательства того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды", - сообщили они в журнале "Nature Ecology & Evolution".

Они выяснили, что вода в этой долине представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый и солёный раствор с преобладанием магния. Этот состав воды разрушает все живые клетки.