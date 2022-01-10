О нас
Report Georgia
Аудио новости

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения Двухметровый участок Великой Китайской стены на северо-западе Китая обрушился в результате землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Это интересно
10 января 2022 г. 10:39
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

Двухметровый участок Великой Китайской стены на северо-западе Китая обрушился в результате землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

8 января в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде провинции Цинхай произошло сильное землетрясение. После этого власти организовали проверку состояния объектов культурного наследия в регионе, затронутом сейсмической активностью. Инспекторы обнаружили обвалившийся участок Великой Китайской стены в уезде Шаньдань в соседней провинции Ганьсу. Обрушение произошло в 114 км от эпицентра землетрясения.

Обвалившаяся часть стены была построена во времена династии Мин (1368 - 1644).

Реставраторы уже возвели защитное сооружение на данном участке и приступили к восстановительным работам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Section of Great Wall collapses after earthquake

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi