Турецкая пенсионерка занялась дзюдо в 80 лет

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Женщина, проживающая в центральной провинции Турции Адана, решила заняться дзюдо в 80 лет.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Sabah, Айтен Алатау полюбила этот вид спорта, когда пришла на соревнования, чтобы посмотреть на выступление внучки.

«Это была не борьба. Мне это по-настоящему понравилось», — заявила Айтен.

Она добавила, что раньше считала дзюдо разновидностью драки.

Теперь пожилая турчанка тренируется вместе со всеми, подавая пример молодежи.