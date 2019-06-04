Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок королеве Великобритании Елизавете II, который презентовал ей годом ранее. Как передает Report об этом сообщает портал ITV.

Королева подвела американского лидера к находившейся в Букингемском дворце оловянной статуэтке лошади чистокровной породы. Ее Трамп подарил монарху во время прошлогоднего визита в Лондон. Когда у главы США спросили, узнает ли он эту статуэтку, он почесал в затылке и ответил: "Нет".

Директор Королевской коллекции Тим Нокс поспешил оправдать американского президента и отметил, что "одна лошадь так похожа на другую". Он также добавил, что первая леди США Мелания Трамп узнала статую, что, по его мнению, является "довольно приятным обстоятельством".