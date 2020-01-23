​Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter

Президент США Дональд Трамп в среду побил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter за день с момента вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные портала Factbase, который отслеживает сообщения Трампа в соцсети и его официальные заявления.

Отмечается, что предыдущий рекорд Трамп установил 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 сообщений.

По данным портала, по состоянию на 18.35 среды по местному времени (03.35 четверга по бакинскому времени) американский президент на фоне второго дня слушаний по импичменту в сенате опубликовал в общей сложности 142 твита, что является его собственным рекордом. 124 из них являются ретвитами.

Портал сообщает, что больше всего сообщений в Twitter Трамп опубликовал 5 января 2015 года, когда еще не был президентом США.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента.