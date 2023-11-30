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The Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года

The Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты The Financial Times (FT).
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30 ноября 2023 г. 12:13
The Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты The Financial Times (FT).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в рейтинг также попали жена президента Украины Елена Зеленская, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема и министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.

Кроме того, обозреватели издания включили в список нигерийскую писательницу и поэтессу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, гендиректора консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл, генерального директора японской продовольственной компании Suntory Beverage and Food Макико Оно и венгерскую ученую Каталин Карико.

Также в рейтинг вошла писательница и поэтесса Барбара Кингсолвер, дизайнер Фиби Файло, индийская актриса и певица Алия Бхатт, гендиректор компании General Motors Мэри Барра, швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер.

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Версия на английском языке Financial Times compiles list of 25 most powerful women of year

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