The Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты The Financial Times (FT).

Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты The Financial Times (FT).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в рейтинг также попали жена президента Украины Елена Зеленская, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема и министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.

Кроме того, обозреватели издания включили в список нигерийскую писательницу и поэтессу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, гендиректора консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл, генерального директора японской продовольственной компании Suntory Beverage and Food Макико Оно и венгерскую ученую Каталин Карико.

Также в рейтинг вошла писательница и поэтесса Барбара Кингсолвер, дизайнер Фиби Файло, индийская актриса и певица Алия Бхатт, гендиректор компании General Motors Мэри Барра, швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер.