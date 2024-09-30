В центре Парижа ограблен магазин Louis Vuitton, ущерб оценивается в 900 тыс. евро

Магазин Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен (6-й округ Парижа) был ограблен, преступники сумели похитить около сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в 900 тыс. евро.

Магазин Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен (6-й округ Парижа) был ограблен, преступники сумели похитить около сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в 900 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на собственные источники в полиции.

Сообщается, что преступники протаранили входные двери магазина на автомобиле около 4:30 по местному времени. На то, чтобы вынести половину из того, что было в тот момент на прилавках, у грабителей ушло четыре минуты. После чего они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Найти злоумышленников пока не удалось.