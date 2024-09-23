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В Китае на 3D-принтере напечатали растительный аналог рыбьего мяса

В Китае на 3D-принтере напечатали растительный аналог рыбьего мяса Группа китайских ученых из Чжэцзянского университета создала растительные имитации мяса желтого горбыля, которые можно производить с помощью 3D-принтера.
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23 сентября 2024 г. 07:43
В Китае на 3D-принтере напечатали растительный аналог рыбьего мяса

Группа китайских ученых из Чжэцзянского университета создала растительные имитации мяса желтого горбыля, которые можно производить с помощью 3D-принтера.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Food Physics (FoodPhys).

По словам специалистов, готовые продукты получились очень похожими на настоящую рыбу. Чтобы добиться сходства со структурой плоти желтого горбыля, команда провела КТ-сканирование и получила трехмерную модель распределения мышц и жира. Затем ученые использовали изолят соевого белка, кантановую медь и крахмал для воссоздания текстуры животных тканей.

"В конечном итоге был успешно создан 3D-печатный продукт из растительной рыбьей плоти с точностью печати более 90% для композитной структуры", — отметили авторы разработки.

Исследователи добавили, что текстура, распределение влаги и содержание питательных веществ в имитированном мясе оказались близки к характеристикам настоящей рыбы.

По словам ученых, их разработка снизит нагрузку на рыболовную отрасль, которая почти исчерпала возможности по добыче водных биоресурсов в безопасных для экологии объемах.

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