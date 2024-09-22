Ученые нашли средство для повышения холодостойкости организма

Ученые установили, что ягоды годжи (Lycium Barbarum), используемые в традиционной китайской медицине как средство для повышения устойчивости к холоду, действительно обладают таким свойством.

Ученые установили, что ягоды годжи (Lycium Barbarum), используемые в традиционной китайской медицине как средство для повышения устойчивости к холоду, действительно обладают таким свойством.

Как передает Report , исследование опубликовано в журнале FASEB.

Исследователи выяснили, что эти ягоды стимулируют выработку тепла в теле, смягчая холодовой стресс.

Ученые оценили эффект длительного потребления полисахаридов (длинных цепей сахаров) из ягод годжи на мышах. Эти вещества действительно помогали животным поддерживать температуру тела у мышей в условиях холода. Они способствовали образованию бурого жира, который участвует в выработке тепла организма.

Помимо этого, полисахариды повысили разнообразие полезных бактерий в кишечнике мышей. Также у них вырос расход энергии, что может снижать риск развития ожирения. Авторы работы считают, что после дополнительного изучения полисахариды из ягод годжи могут лечь в основу пищевой добавки для людей, живущих в холодном климате.