Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительного фонда

Комиссия по благотворительности в Англии и Уэльсе запретила супермодели Наоми Кэмпбелл на пять лет выступать в качестве попечителя благотворительных фондов по итогам расследования, выявившего нецелевую растрату средств, собранных ее благотворительной организацией Fashion for Relief.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете комиссии, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В ходе расследования было установлено, что с 2016 года в течение пяти лет Fashion for Relief получила около 4,8 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов) от серии модных показов. Отмечается, что только 389 тыс. фунтов (520 тыс. долларов) из них были направлены на благотворительность, оставшаяся прибыль ушла на личные нужды Кэмпбелл, связанные с организацией благотворительных мероприятий, включая оплату гостиничных номеров, авиабилетов, спа-процедур, а также услуг по обеспечению безопасности.

Расследование в отношении Fashion for Relief началось в 2021 году. О нарушениях заявили партнеры фонда, участвовавшие в организации совместных мероприятий. Так, фонд Save the Children представил комиссии доказательства того, что на совместном мероприятии 2017 года для нужд детей было собрано 450 тыс. евро (501 тыс. долларов), из которых организацией Кэмпбелл было выплачено только фунтов 225 тыс. (301 тыс. долларов). Согласно отчету, сейчас Fashion for Relief ликвидирована из-за неплатежеспособности.