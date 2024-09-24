В зоопарке Калининграда поселился самый крупный лев в истории учреждения

Трехметровый лев Тигран поселился в калининградском зоопарке. Это самый большой африканский лев, который когда-либо жил в учреждении.

Трехметровый лев Тигран поселился в калининградском зоопарке. Это самый большой африканский лев, который когда-либо жил в учреждении.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Мы подготовились, обустроили вольер, объединив два, так что у него, наверное, впервые в жизни будет почти гектар. Тигран сам 3 м в длину, от кончика хвоста до кончика носа, у нас никогда не было такого крупного льва. По-настоящему могучая зверюга, весит он сильно за 200 кг, ближе к тремстам", - сказала она.

Ранее он жил в Анапе, находился в частных руках, в ситуацию вмешались зоозащитники, по их сигналам прокуратура провела проверку. В результате африканского льва передали зоопарку в Старом Осколе в Белгородской области. По словам Михайловой, в учреждении уже жили несколько львов, поэтому Тиграна было решено передать калининградским коллегам.