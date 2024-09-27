Президент: Населению Ботсваны скормим 20 тыс. слонов, если ФРГ не примет животных

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отдать на съедение голодающим жителям страны 20 тыс. слонов, которых власти Германии до сих пор не согласились взять себе.

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отдать на съедение голодающим жителям страны 20 тыс. слонов, которых власти Германии до сих пор не согласились взять себе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на видеообращение ботсванского лидера.

"Когда люди голодают, мы должны их кормить. <...> Боюсь, нам придется отдать им на съедение некоторую часть этих слонов или даже всех", - заявил Масиси. По его словам, Германия так и не дала ответ на предложение принять 20 тыс. ботсванских слонов, которое он сделал в апреле 2024 года.

Масиси указал, что Ботсвана, как и некоторые другие страны Южной Африки, столкнулась с "худшей за 50 лет засухой", которая привела к голоду среди населения. А слоны обречены на смерть, добавил политик.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, страна уже передала около 8 тыс. слонов Анголе и предложила еще сотни Мозамбику.

По информации организации African Wildlife Foundation, около 130 тыс. слонов, или треть от их общемировой популяции, обитают на территории Ботсваны на данный момент. Как отмечает газета Washington Post, животные создают проблемы для аграрного сектора страны, уничтожая посевы на фермах. А вводимые рядом западных стран ограничения на охоту на слонов и ввоз охотничьих трофеев, по оценкам ботсванских властей, только усугубляют проблему. По данным организации Humane Society International, в 2021 году Германия стала крупнейшим в ЕС импортером трофеев от охоты на слонов.