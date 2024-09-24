СМИ: Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за ряда проблем

Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем.

Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем.

Как передает Report, об этом сообщает издание Yle.

Руководство зоопарка сообщило о том, что такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок, которые являются следствием конфликта в Украине.

В статье указывается, что панды Луми и Пюрю будут находиться в финском зоопарке Яхтяры до конца осени, а затем будут отправлены на карантин перед отъездом в Китай.

Китайские панды находятся в Финляндии с 2018 года и должны были там содержаться 15 лет.