ЕК дала Турции и ФРГ шесть месяцев для разрешения спора рецептуры донер-кебаба

Турция хочет добиться от Евросоюза защищенного статуса для донер-кебаба, поскольку рецепт популярного в Германии блюда стал сильно отличаться от традиционной версии. Еврокомиссия (ЕК) дала сторонам шесть месяцев, чтобы достичь компромисса.

Турция хочет добиться от Евросоюза защищенного статуса для донер-кебаба, поскольку рецепт популярного в Германии блюда стал сильно отличаться от традиционной версии. Еврокомиссия (ЕК) дала сторонам шесть месяцев, чтобы достичь компромисса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский журнал The Economist.

Отмечается, что донер-кебаб появился в Германии в 1970-х годах, когда в страну стали прибывать первые турецкие рабочие. Классический рецепт, который хочет защитить Турция, включает рис, помидоры, острый перец и иногда плавленый сыр. Как правило, такая начинка подается в лаваше.

Набравший популярность в Европе донер-кебаб обычно включает капусту и листья салата. Начинка поливается соусами, включая чесночный, и заворачивается в питу - традиционную ближневосточную пресную лепешку. Такое различие в рецептуре заставило Турцию искать поддержки ЕС в защите традиционного способа приготовления блюда. Турецкая сторона требует использование только двух видов мяса - говядины и курятины. Защищенным правилами ЕС может стать также способ маринования и нарезки мяса.

Объемы продаж донер-кебабов по всей Европе составляют около 3,5 млрд евро ежегодно, в Германии - 2,3 млрд евро. Журнал подчеркнул, что если Турция сможет добиться от ЕС права на защиту наименования традиционного блюда, то донер-кебаб придется продавать в Европе под другим названием. В то же время отмечается, что турки и немцы могут быть солидарны в том, что цена на блюдо стала слишком высокой - в обеих странах его средняя стоимость достигла уже 10 евро за порцию.