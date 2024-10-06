О нас

Ученые открыли существование "отрицательного времени" в квантовом мире

Ученые открыли существование "отрицательного времени" в квантовом мире Канадские квантовые физики обнаружили существование эффекта "отрицательного времени" при изучении фотонов — волновых частиц света.
Это интересно
6 октября 2024 г. 07:49
Ученые открыли существование отрицательного времени в квантовом мире

Канадские квантовые физики обнаружили существование эффекта "отрицательного времени" при изучении фотонов — волновых частиц света.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Наблюдения показали, фотоны тратят отрицательное количество времени во время движения через облако охлажденных атомов. Это значит, что частицы каким-то образом успевают покинуть материал еще до того, как они войдут в него.

Выводы команды основаны на экспериментах со взаимодействием света и материи при эффекте, называемым "атомным возбуждением". Когда фотоны проходят через среду и поглощаются, электроны на орбитах атомов этой среды переходят на более высокие энергетические уровни.

Когда эти возбужденные электроны возвращаются в исходное состояние, высвобождая энергию в виде переизлученных фотонов. Это вносит временную задержку в наблюдаемое время прохождения света через среду.

Ученые решили измерить временную задержку и узнать, зависит ли она от состояния самого фотона: был ли он рассеян и поглощен облаком атомов, или миновал его без взаимодействий.

Эксперименты включали выстреливание фотонов через облако ультрахолодных атомов рубидия и измерение полученной степени возбуждения атомов.

В ходе тестов возникло две неожиданности: иногда фотоны проходили целыми, но атомы рубидия все равно возбуждались и оставались в этом состоянии так же долго, как если бы они поглотили эти фотоны.

Кроме того, при поглощении фотонов они почти мгновенно переизлучались. Это происходило задолго до того, как атомы рубидия возвращались в исходное состояние.

По словам исследователей, подобный эффект обусловлен квантовыми свойствами фотона, которые существуют в вероятностном диапазоне временных значений. Эта квантовая размытость может приводить к тому, что частицы покидают материал до того, как они в него попали.

"Отрицательная задержка времени может показаться парадоксальной, но это означает, что если вы построите "квантовые" часы для измерения того, сколько времени атомы проводят в возбужденном состоянии, то при определенных обстоятельствах стрелка часов будет двигаться назад, а не вперед", — отметили физики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Alimlər kvant aləmində “əks zaman”ın mövcudluğunu aşkar ediblər

Экслюзивные новости

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi