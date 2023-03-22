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Telegraph: после инцидента с судном в доке Эдинбурга госпитализировали 15 человек

Telegraph: после инцидента с судном в доке Эдинбурга госпитализировали 15 человек В Шотландии госпитализировали 15 человек после того, как 75-метровое судно завалилось на бок в сухом доке Эдинбурга.
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22 марта 2023 г. 18:29
Telegraph: после инцидента с судном в доке Эдинбурга госпитализировали 15 человек

В Шотландии госпитализировали 15 человек после того, как 75-метровое судно завалилось на бок в сухом доке Эдинбурга.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на службу скорой помощи Шотландии.

Так, всего за медицинской помощью обратились 25 человек, 10 из них получили ее на месте. О том, насколько тяжелые травмы получили госпитализированные, не сообщается.

На фото, размещенных британскими СМИ и в социальных сетях, видно, что судно под названием Petrel накренилось на бок примерно на 45 градусов. Судно было приобретено в 2016 году американским предпринимателем, соучредителем компании Microsoft Полом Алленом (1953-2017). Созданный им фонд продолжает финансировать работу судна, которое задействуется для поиска обломков погибших кораблей.

Отмечается, что всего на место ЧП прибыли пять машин скорой помощи и медицинский вертолет.

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