​США вернули Ирану исторические артефакты

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Власти США вернули Ирану 108 артефактов, хранящиеся в Чикагском университете и относящиеся к античному городу Джокамыш. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, артефакты были переданы руководителем Института востоковедения Чикагского университета, археологом Гилом Стейном заместителю главы Управления культурных наследий Ирана Мухаммеду Хасану Талибиану на церемонии в национальном музее Ирана.

В своем выступлении Талибиан заявил, что все произведения относятся к периоду 4000 лет до нашей эры и совпадают с периодом начала сельского хозяйства в Иране.

По его словам, 264 артефакта, найденные во время раскопок в Джокамыш, были переданы Институту востоковедения Чикагского университета 50 лет назад для проведения научного исследования, однако, через три года были возвращены лишь 156 деталей.