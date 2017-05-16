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    SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах

    Ракета-носитель Falcon 9 запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать высокоскоростным интернетом самолеты и морские суда, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. 

    Inmarsat-5 F4 станет четвертым спутником в орбитальной группировке Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.

    Спутник Inmarsat-5 F4, произведенный корпорацией Boeing, весит более шести тонн. На данный момент это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту. 

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