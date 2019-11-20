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СМИ сообщили о свадьбе Роналду

​СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес

Как передает Report, об этом в среду, 20 ноября, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

По данным издания, свадьба прошла на днях в Марокко в закрытом формате. Несмотря на это, итальянские журналисты пообещали вскоре опубликовать снимки с церемонии бракосочетания.

В июне 2018 года СМИ разглядели помолвочное кольцо на руке девушки Криштиану Роналду. В ноябре 2017 года ходили слухи, что Роналду собирается жениться на своей возлюбленной в августе 2018 года.

12 ноября 2017 года у пары родилась дочь, девочку назвали Аланой Мартиной. Она стала четвертым ребенком футболиста. Роналду также является отцом троих детей от двух суррогатных матерей - семилетнего сына Криштиану-младшего и четырехмесячных близнецов Матео и Евы.

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