СМИ: Регистрация бренда "ХОДОРКОВСКИЙ" распространится и на Азербайджан

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Фамилия экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского стала брендом: Роспатент зарегистрировал товарные знаки ХОДОРКОВСКИЙ и KHODORKOVSKY. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, русскоязычный товарный знак получил подтверждение регистрации в РФ 17 апреля 2015 года (опубликовано 7 мая), англоязычный — 1 июня 2015 года (опубликовано 9 июля). Роспатент подтвердил газете, что бренду в указанные даты предоставлена правовая охрана на территории России.

"Коммерсант", ссылаясь на данные британских бизнес-сайтов, добавляет, что MBK IP UK Limited, подавший заявку на регистрацию, также владеет товарным знаком "Открытая Россия", общественной организации, созданной по инициативе Ходорковского.

Юристы Михаила Ходорковского также подтвердили изданию факт регистрации товарных знаков, но разглашать планы бизнесмена по их практическому применению отказались.

Согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, международные товарные знаки не вносятся в национальные базы. Однако они опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Заявки на регистрацию брендов были поданы еще 18 марта 2013 года, когда Михаил Ходорковский находился в заключении. По обоим знакам правовая охрана предоставлена с даты обращения в ВОИС и до 18 марта 2023 года. Предполагается, что регистрация и защита товарных знаков должны распространиться на 16 государств, в том числе Азербайджан, Белоруссию, Израиль, Казахстан, Молдавию, США. По состоянию на момент публикации товарные знаки уже получили правовую охрану в России, Армении, Грузии, на Украине, в Норвегии, Швейцарии и некоторых других государствах. В России, по данным Роспатента, время до регистрации товарного знака с момента обращения составляет 12-16 месяцев.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в конце 2010 года был приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество и хищения, позднее назначенный ему срок наказания дважды снижался. Президент РФ Владимир Путин 20 декабря 2013 года подписал указ о помиловании, и в тот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу и на частном самолете покинул Россию.

После освобождения Ходорковский заявил, что "будет заниматься семьей" и не заинтересован в политической деятельности. Позднее в интервью французской газете Le Monde он заявил, что рассматривает для себя возможность стать президентом России, "если это потребуется для преодоления кризисной ситуации".