О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году Шесть городов мира к 2030 году могут уйти под воду.
Это интересно
7 ноября 2021 г. 05:22
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

Шесть городов мира к 2030 году могут уйти под воду.

Как передает Report, об этом сообщает газета India Times со ссылкой на данные организации по изучению климата Climate Central.

Одним из таких городов может стать Амстердам. Журналисты отмечают, что несмотря на все меры по защите от наводнений, город стоит на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.

Также уйти под воду может расположенный в Персидском заливе иракский город Басра. Город находится в заболоченной местности, что и создает опасность затопления.

Изменения климата также коснутся и Новый Орлеан в США. В городе существует система дамб, однако властям города все равно придется приложить усилия, чтобы сохранить город от воды в ближайшие десять лет.

Кроме того, под угрозой находится итальянская Венеция, которая уходит под воду на 2 мм в год. Также из-за повышения уровня воды под воду может уйти часть вьетнамского Хошимина. Если город не будет затоплен, то жить в нем будет опасно из-за штормов и наводнений.

Под угрозой затопления находится и индийский город Калькутта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaxın illərdə su altında qalacaq şəhərlər məlum olub

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi