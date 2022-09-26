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Сегодня Юпитер окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Сегодня Юпитер окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли Юпитер, находящийся в противостоянии с Солнцем, окажется в понедельник на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли.
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26 сентября 2022 г. 03:47
Сегодня Юпитер окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Юпитер, находящийся в противостоянии с Солнцем, окажется в понедельник на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Юпитер, Земля и Солнце 26 сентября выстроятся в одну линию. При этом Юпитер окажется недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от небесного светила. Совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером тоже сокращается до минимальных значений (3,95 астрономических единиц).

"Расстояние между Землей и Юпитером в день противостояния будет наименьшим, и не только в 2022 году, но и за последние 59 лет", - сказали в пресс-службе планетария.

Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора. В северных широтах он впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yupiter 59 ildən sonra Yerə ən yaxın məsafədə olacaq

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