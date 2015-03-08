Саудовская Аравия - лидер по закупкам оружия

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Согласно новому исследованию военных расходов в мире, больше всего на эти цели тратит Саудовская Аравия. Эта страна обошла предыдущего лидера - Индию, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным, которые содержатся в докладе американской компании IHS, на третьем месте в этом списке находится Китай, занимавший в 2013 году пятую позицию.

В документе говорится об общем росте военных расходов в мире на 13%, обусловленном, по мнению авторов, закупками военной авиации развивающимися странами и нестабильностью на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США, согласно докладу, остаются ведущим экспортером оружия. За ними следуют Россия и Франция.