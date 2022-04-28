Самый крупный голубой бриллиант продали за 57,5 млн долларов

Бриллиант ярко-голубого цвета был продан неназванному покупателю на аукционе Sotheby's в Гонконге за 450,9 млн гонконгских долларов (57,5 млн долларов США).

Бриллиант ярко-голубого цвета был продан неназванному покупателю на аукционе Sotheby's в Гонконге за 450,9 млн гонконгских долларов (57,5 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , драгоценный камень весом 15,1 карата (3,02 грамма), получивший название "Голубой Де Бирс" (The De Beers Blue), является самым крупным бриллиантом такого цвета, когда-либо выставлявшимся на торги.

Алмаз весом 39,3 карата (7,86 грамма), из которого был получен бриллиант, добыли в апреле 2021 года на шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР. В июле южноафриканская горнодобывающая компания Petra Diamonds продала камень более чем за 40 млн долларов США совместному предприятию компаний De Beers и Diacore.

Шахта "Куллинан" знаменита тем, что именно на ней в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как "Куллинан" и "Звезда Африки". Бело-голубой камень исключительной чистоты разделили на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии "Куллинан-1" украшает британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.