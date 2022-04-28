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Самый крупный голубой бриллиант продали за 57,5 млн долларов

Самый крупный голубой бриллиант продали за 57,5 млн долларов Бриллиант ярко-голубого цвета был продан неназванному покупателю на аукционе Sotheby's в Гонконге за 450,9 млн гонконгских долларов (57,5 млн долларов США).
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28 апреля 2022 г. 06:25
Самый крупный голубой бриллиант продали за 57,5 млн долларов

Бриллиант ярко-голубого цвета был продан неназванному покупателю на аукционе Sotheby's в Гонконге за 450,9 млн гонконгских долларов (57,5 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, драгоценный камень весом 15,1 карата (3,02 грамма), получивший название "Голубой Де Бирс" (The De Beers Blue), является самым крупным бриллиантом такого цвета, когда-либо выставлявшимся на торги.

Алмаз весом 39,3 карата (7,86 грамма), из которого был получен бриллиант, добыли в апреле 2021 года на шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР. В июле южноафриканская горнодобывающая компания Petra Diamonds продала камень более чем за 40 млн долларов США совместному предприятию компаний De Beers и Diacore.

Шахта "Куллинан" знаменита тем, что именно на ней в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как "Куллинан" и "Звезда Африки". Бело-голубой камень исключительной чистоты разделили на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии "Куллинан-1" украшает британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.

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